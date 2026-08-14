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Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:34

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gençlerbirliği'nde hazırlıklar noktalandı.

AA
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır!
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktiksel çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #METİN DİYADİN #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG

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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır!
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