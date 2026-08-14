Göztepe’de Samsunspor mesaisi devam etti!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılar, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Samsunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.