İnanılmaz bir 9 numara

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, maçın ardından şunları söyledi: "Ekstra mutluyum, önemli bir görevi başardık. Baskı türümüz, rakibe göre değişecek. Bunu Kralove karşısında çok iyi yaptık. Sadece ilk yarıda bazı hatalarımız vardı. Olması da çok normal. Çünkü kısa süredir birlikteyiz. Mükemmeliz diyemem ama ilerleyen süreçte mükemmele yakın olacağız. Stada gelip, taraftarın karşısına çıkınca tüylerim diken diken oluyor. Sahaya çıkınca kötü oynamak imkânsız. Çünkü burası ruhunuzu ateşliyor, duygularınızla oynuyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir atmosfer görmedim. Vlahovic, bambaşka bir oyuncu, kazanmaya aşık. Şunun altını çizmek istiyorum; 26 yaşındaki çok genç bir oyuncu. Beşiktaş'a geldiği için mutlu. Benim gözümde o bir şampiyon. Bütün hedefimiz gol yollarında onu beklemek olacak. Beşiktaş inanılmaz bir 9 numara kazandı. Takıma büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."