Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır!

Konyaspor
, Trendyol Süper Lig
'in 1. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeni transfer Enis Destan
ise takımla ilk antrenmanına çıktı.
Ligin ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
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Hakan Kurt - Editör