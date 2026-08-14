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Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:54

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır!

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını noktaladı.

İHA
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır!
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeni transfer Enis Destan ise takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ligin ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır!
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