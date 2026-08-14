Konyaspor, yeni sezona Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak.

Daha önce oynanan 34 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Çaykur Rizespor ise 9 defa rakibini mağlup etti. 15 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 44 kez gol sevinci yaşarken, Rize temsilcisi 43 defa rakip fileleri havalandırdı.

6.KEZ RAKİP OLACAKLAR

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. İlhan Palut'un yönettiği takımlar bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.



HAKEM CİHAN AYDIN

Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör