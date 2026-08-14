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Giriş Tarihi: 15.08.2026 01:46

Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

Lech Poznan, Klaksvik'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

AA
Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükseldi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları tek maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik, Polonya'nın Lech Poznan takımını ağırladı.

Lech Poznan, yoğun sis yüzünden Faroe Adaları'na vaktinde ulaşamaması nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Allahyar Sayyadmanesh, Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Daniel Hakans ve Patrik Walemark'ın golleriyle 5-0 galip geldi.

İlk maçı da 1-0 kazanan Lech Poznan, adını play-off turuna yazdırdı ve İsviçre ekibi Thun ile eşleşti.

Yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Klaksvik ise Letonya temsilcisi Riga'nın rakibi oldu.

Play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #LECH POZNAN

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Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi!
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