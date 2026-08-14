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Giriş Tarihi: 15.08.2026 01:33

Markus Karlsbakk: Benim için farklı bir deneyim oldu!

Çorum FK forması giyen Markus Karlsbakk, Galatasaray maçından sonra konuştu.

Markus Karlsbakk: Benim için farklı bir deneyim oldu!
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Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çorum FK'da Markus Karlsbakk açıklamalarda bulundu.

Atmosferle ilgili Markus Karlsbakk, "Benim için farklı bir deneyim oldu. Geldiğim ülkede ve ligde bu kadar fazla taraftar yok" dedi.

Kendisine dair soruya Markus Karlsbakk, "Hücum özellikleri baskın bir orta saha olarak kendimi tanımlayabilirim. Takımıma bu anlamda katkı vermeyi istiyorum. Mücadele edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Benim önceliğim bu olacak" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #GALATASARAY #SÜPER LİG

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Markus Karlsbakk: Benim için farklı bir deneyim oldu!
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