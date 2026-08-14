Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çorum FK'da Markus Karlsbakk açıklamalarda bulundu.

Atmosferle ilgili Markus Karlsbakk, "Benim için farklı bir deneyim oldu. Geldiğim ülkede ve ligde bu kadar fazla taraftar yok" dedi.

Kendisine dair soruya Markus Karlsbakk, "Hücum özellikleri baskın bir orta saha olarak kendimi tanımlayabilirim. Takımıma bu anlamda katkı vermeyi istiyorum. Mücadele edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Benim önceliğim bu olacak" cevabını verdi.

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