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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Muçi 2 hafta yok

Trabzonspor yıldız futbolcunun sakatlığıyla sarsıldı

Muçi 2 hafta yok
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Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Ernest Muçi'den kötü haber geldi. İdman sırasında sol uyluk ön bölgesinde şiddetli ağrı hisseden ve çalışmayı yarım bırakan oyuncunun çekilen MR'ında uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Muçi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek olan Arnavut 10 numara, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

RAKİP FERENCVAROS
Avrupa Ligi mücadelesine play-off turundan başlayacak Trabzonspor'un rakibi, Ferencvaros oldu. Macaristan ekibi ile ilk maç, 20 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak. Frencvaros, F.Bahçe'nin elediği Gornik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla geçti.

#ERNEST MUÇİ #TRABZONSPOR #FERENCVAROS

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Muçi 2 hafta yok
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