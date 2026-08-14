Muhammed Diomande: Çorum çok iyi bir proje sundu!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çorum FK'da Muhammed Diomande açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Muhammed Diomande, "Sahada çok büyük bir mücadele sergiledik. Elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalıştık. Buraya gelirken favori gözükmüyordu, Galatasaray favoriydi. Çok iyi mücadele ettik. Hocamızın direktiflerini uygulamaya çalıştık. 3 puan alabilirdik, 1 puanla sahadan ayrıldık" dedi.

Transferi hakkında Muhammed Diomande, "Burada her şeyimi vermek istiyorum. Elimden gelen mücadeleyi göstermek istiyorum. İyi bir lige geldim. Çorum çok iyi bir proje sundu. Burada benim amacım kalitemi ve özelliklerimi sahaya yansıtmak, takımıma yardımcı olmak. Çorum'da olduğum için çok mutluyum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör