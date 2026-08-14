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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Şampiyon sahada

Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk parolası ile sezonun ilk karşılaşmasına İstanbul’da çıkıyor

MEHMET ÖZCAN
Şampiyon sahada
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2026-27 sezonunda üst üste 5. şampiyonluk için mücadele edecek olan G.Saray, açılış maçında bu akşam Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek. Hazırlık maçlarında yetersiz gözüken sarıkırmızılıların tek transferi Ugochukwu'nun ilk 11'de olması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezona eski kadrosuyla başlayacak. Uğurcan'ın önünde Sallai- Lemina-Abdülkerim-Jakobs dörtlüsü olacak. Orta sahayı Torreira ve Sara kontrol edecek. İleri uçtaki Osimhen'i 10 numarada Yunus, kanatlarda Sane ve Barış Alper tamamlayacak.
#GALATASARAY #SÜPER LİG #ÇORUM FK

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