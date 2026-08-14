Samsunspor, Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Samsunspor Futbol Akademisi, bir süredir deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbatoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde, Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulüpten imzanın ardından yapılan açıklamada, "Mbatoloum Daniel'e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör