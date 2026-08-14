Serdar Gürler’den Galatasaray maçı sözleri! ‘3 puan alabilirdik’

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kalan Çorum FK'da Serdar Gürler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Serdar Gürler, "Çok mutluyuz. Biraz üzgünüz. Galatasaray 1900 küsürden beri evinde açılış maçı kaybetmiyormuş. İyi oynadık. Ortalar yaptık. Değerlendirmemiz lazımdı. 5 dakikada 2 gol attık. Kırmızı kart yedik ve oyundan düştük. Beraberlik bugün bizim için biraz sevindirici. Çorum halkı, ilk defa Süper Lig'de, yıllardır evinde kaybetmeyen Galatasaray'a karşı oynadık, yenilmedik. 3 puan alabilirdik. İyi bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.

Takımın performansı hakkındaki soruya Serdar Gürler, "Yeni transferler hemen hemen 1 hafta önce geldi. Çok az antrenman yaptık birbirimizle. Çorum'daki aile ortamına herkesi dahil ettiğimiz için yabancılık çekmediler. Çorum bu sene çok büyük konuşmak istemiyorum ama can yakacak bir takım olma yolunda çok iddialı hocamızla beraber. Hoca gibi değil de ağabey gibi, yoldaş gibi. Böyle hocamız olduğu için çok mutluyuz, çok şanslıyız" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör