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Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:35 Son Güncelleme: 14.08.2026 10:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fred'in ayrılığını TFF'ye bildirdi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fred’in ayrılığını TFF’ye bildirdi!
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Fenerbahçe'de Fred ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertiler, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta saha oyuncusu Fred için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı. Transferin 2 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.

GRAZ MAÇINDA VEDA ETTİ

Sambacı, yeni takımıyla 3.5 senelik sözleşme imzalayacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunacak. Fred, Sturm Graz maçının ardından tribünleri selamlamıştı.

Brezilyalı futbolcu, 2023 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FENERBAHÇE #TFF #FRED

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fred'in ayrılığını TFF'ye bildirdi!
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