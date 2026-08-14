Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fred’in ayrılığını TFF’ye bildirdi!

Fenerbahçe'de Fred ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertiler, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta saha oyuncusu Fred için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı. Transferin 2 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.

GRAZ MAÇINDA VEDA ETTİ

Sambacı, yeni takımıyla 3.5 senelik sözleşme imzalayacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunacak. Fred, Sturm Graz maçının ardından tribünleri selamlamıştı.

Brezilyalı futbolcu, 2023 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör