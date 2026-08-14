SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Çorum FK ile puanları paylaştı! Kırmızı kart kararı

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında Çorum FK'yı konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlendi.
VAR'da İsviçreli hakem Fedai San, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev aldı.
Galatasaray ile Çorum FK arasındaki müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Çorum FK'da fileleri 59. dakikada Alexandros Kyziridis ile 61. dakikada Jesus Ramirez havalandırdı.
Çorum FK'da Alexandros Kyziridis, 70. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından her iki takım yeni sezona 1'er puanla başladı.
Galatasaray - Çorum FK: 2-2
Goller: 53' Victor Osimhen, 59' Alexandros Kyziridis, 61' Jesus Ramirez, 90' Victor Osimhen
Kırmızı kart: 70' Alexandros Kyziridis
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakbos, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Berat Özdemir, Karlsbakk, Fredy, Serdar Gürler, Kyziridis, Ramirez.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada sağ taraftan Yunus'un ortasına arka direkte Barış Alper yükselip kafayla topu kale önündeki Osimhen'e aşırdı. Osimhen'in kafayla kaleye doğru dokunuşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Çorum FK savunması uzaklaştırdı.
15. dakikada sol taraftan Barış'ın ortasına penaltı noktasında yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Osimhen ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşup uzak direğe yerden şutunu yolladı ancak kaleci Felipe uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada ceza sahası sol tarafında son çizgide topla buluşan Barış, pasını sol çaprazdaki Osimhen'e aktardı. Osimhen'in bekletmeden vuruşunda Smolcic'e çarpan top kornere çıktı.
39. dakikada Sara'nın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı yumrukladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
46. dakikada sağ taraftan Sane'nin ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
53. dakikada Torreira'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası sağ çaprazda önce topu aşırarak kaleci Felipe'den kurtardı, ardından meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 1-0
59. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Kyrizidis'in ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1
61. dakikada Çorum FK savunmasının uzun pasında Davinson Sanchez'in dokunuşunda top kısa kaldı. Boşta kalan topa hareketlenen Jesus Ramirez, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2
64. dakikada sol taraftan Jakobs'un uzun kullandığı taç atışında Abdülkerim kafayla topu arkaya aşırttı. Bu noktada Osimhen'in indirdiği topa Abdülkerim'in sert vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çeldi.
70. dakikada Kyziridis'in orta alanda Yunus Akgün'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Batuhan Kolak kırmızı kartına başvurdu ve Çorum FK 10 kişi kaldı.
82. dakikada Yunus'un sağ taraftan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
89. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs 2026'da tamamlanan 2025-2026 sezonunun ardından Süper Lig'in 69. sezonunun perdesi İstanbul'da açıldı.
Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 9 ay 9 gün (282 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedefleri doğrultusunda mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK mücadelesine Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
UGOCHUKWU KULÜBEDE
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.
Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde görevlendirdi.
İKİ TAKIM ARASINDA İLK MAÇ
Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele eden İç Anadolu temsilcisini ağırladı. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım oldu.
G.SARAY KOLOMBİYA DEPREMİNİ UNUTMADI
Sarı-kırmızılı takım, Davinson Sanchez'in ülkesi Kolombiya'da meydana gelen deprem nedeniyle ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı.
Galatasaraylı futbolcuların, 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri anmak için giydiği tişörtlerde kalp içinde Kolombiya bayrağına yer verilirken "Seninleyiz Kolombiya" yazısı kullanıldı.
HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray Kulübü, sezona Süper Lig'de 27. şampiyonluk hedefiyle girildiğini vurguladı.
Mücadele öncesinde stattaki LED ekranlarda "Hedef27" yazısı yer aldı. Hoparlörlerden de bu hedefle ilgili anonslar yapıldı.
Süper Lig'de üst üste 4 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşarak hem toplamda 27. şampiyonluğunu kazanmayı hem de kendisine ait şampiyonluk serisi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.
ÇORUM FK İÇİN TARİHİ MAÇ
Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig maçına çıktı.
1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele etme hakkı kazandı. Çorum FK, Süper Lig'deki ilk müsabakasında 26 şampiyonlukla Türkiye futbol tarihinin en başarılı futbol takımıyla karşılaştı.
Misafir takımı yaklaşık bin taraftar tribünden destekledi.
Çorum FK, son şampiyon Galatasaray karşısına 9 yeni transferle çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye Marcos Felipe, Andrei Borza, Hrvoje Smolcic, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Serdar Gürler ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda Fredy ve Serdar Gürler dışındaki 9 yeni transfere şans verdi.
UĞUR UÇAR İÇİN 'ÖZEL' MÜSABAKA
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıktı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyele sahip olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.
Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.
Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımında futbol oynadığı Galatasaray oldu.