SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Çorum FK ile puanları paylaştı! Kırmızı kart kararı

HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Kulübü, sezona Süper Lig'de 27. şampiyonluk hedefiyle girildiğini vurguladı.

Mücadele öncesinde stattaki LED ekranlarda "Hedef27" yazısı yer aldı. Hoparlörlerden de bu hedefle ilgili anonslar yapıldı.

Süper Lig'de üst üste 4 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşarak hem toplamda 27. şampiyonluğunu kazanmayı hem de kendisine ait şampiyonluk serisi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.