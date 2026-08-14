Trabzonspor kafilesi Kasımpaşa maçı için İstanbul’a gitti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla İstanbul'a gitti.

Sakatlıkları bulunan Muçi, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yer almadığı Trabzonspor kafilesinde, Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör