Uğur Uçar: Galatasaray’ın bizde her zaman yeri ayrı!

Uğur Uçar, Galatasaray'ın eksiklerinin konuşularak oyuncularına haksızlık edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde kanat ve santrfor özellikli oyuncu bulunmamasının skoru etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine 39 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Son 4 yılın şampiyonu bir takım var ve aynı futbolcular oynuyor. Ancak bugün oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çok iyi mücadele ettiler, istediklerimizi ve antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttılar. Ondan dolayı buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Uçar, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetiştiğini hatırlatan Uçar, "Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan hoca hem takım arkadaşımdı hem teknik direktörlüğümü yaptı. Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." şeklinde görüş belirtti.

Uçar, tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de sıralama hedefi belirlemediklerini ve maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sıralama konusunda hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantrasyonla hazırlanacağız. Bizim için oyun çok önemli. Ekip olarak oyuna çok kafa yoruyoruz, yenilikleri takip ediyoruz, hep üstüne koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çorum şehrinin kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Uçar, "Şehir, geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Biz geldikten sonraki yükselen bir Çorum FK grafiği var. Başkanımız alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları almaya çalışıyor. Teknik direktör olarak bundan çok memnunum. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Genç teknik adam, kişisel hedefiyle ilgili, "İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi de Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüze katarak sağlam adımlarla çıkmayı istiyorum. Hedefim bende kalsın, inşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör