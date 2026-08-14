Uğurcan Çakır: Bugün kazanmayı hak ettik!

Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "Aslında galibiyeti hak eden taraf bizdik. Çok sayıda gol pozisyona girdik. Benim düşüncem bu. Birincisi güzel bir gol, ikincisi bireysel hatadan gol yedik. Rakip 10 kişi kaldı. Sonra bir gol atmayı başardık. Bence galibiyete yakın olan taraf bizdik" dedi.

Taraftara mesaj gönderen Uğurcan Çakır, "Ligin ilk maçları zor oluyor. Maç ritmi, kamp yorgunluğu... Bence bugün kazanmayı hak ettik. Sonuç olarak berabere kaldık. Taraftarımız çok güzel destekledi. Sezon sonunda inşallah şampiyon olan taraf biz olacağız. Merak etmesinler. Galip gelemedik, üzgünüz. Çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör