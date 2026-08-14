‘Yeni Lukaku’ Brian Madjo!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa
'yı karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa
maçında mutlu sona 2-1'lik galibiyetle Fransız ekisi PSG ulaştı. Ancak karşılaşmaya Aston Villa'dan Brian Djomeni Madjo damga vurdu. 17 yaşındaki oyuncu, attığı golün yanı sıra 1.93'lük boyu ve 86 kiloluk vücudu ve kaslı fiziğiyle de dikkat çekti. İngiliz futbolcu için "Yeni Lukaku" yorumları yapıldı. Geçen sezon Metz'den Aston Villa U21 takımına giden bu sezon A Takıma geçen Madjo'nun da babası eski profesyonel Guy Madjo. İkiz kardeşi Bradley Madjo da Metz altyapısında futbol kariyerini sürdürüyor.