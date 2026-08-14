Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Yeni Lukaku’ Brian Madjo!
Giriş Tarihi: 14.08.2026

‘Yeni Lukaku’ Brian Madjo!

‘Yeni Lukaku’ Brian Madjo!
  • ABONE OL
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçında mutlu sona 2-1'lik galibiyetle Fransız ekisi PSG ulaştı. Ancak karşılaşmaya Aston Villa'dan Brian Djomeni Madjo damga vurdu. 17 yaşındaki oyuncu, attığı golün yanı sıra 1.93'lük boyu ve 86 kiloluk vücudu ve kaslı fiziğiyle de dikkat çekti. İngiliz futbolcu için "Yeni Lukaku" yorumları yapıldı. Geçen sezon Metz'den Aston Villa U21 takımına giden bu sezon A Takıma geçen Madjo'nun da babası eski profesyonel Guy Madjo. İkiz kardeşi Bradley Madjo da Metz altyapısında futbol kariyerini sürdürüyor.

#ASTON VİLLA #UEFA SÜPER KUPA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yeni Lukaku’ Brian Madjo!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA