10 kişilik kulübeye hücumcu giremedi!

Galatasaray'ın Çorum FK maçındaki yedek kulübesi dikkat çekti. Sarı kırmızılıların rezervinde kaleci Jankat Yılmaz, sol bek Eren Elmalı, ön libero Ugochukwu, merkez orta saha İlkay Gündoğan, savunmacı Kaan Ayhan, ön libero Renato Nhaga, sol bek Kazımcan, sağ bek Singo, stoper Arda Ünyay ve ön libero Lemina yer aldı. Aslan'ın kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun olmaması göze çarptı. Buna karşın 1 kaleci, 5 savunmacı, 4 orta saha bulundu. Okan Buruk da maç öncesinde, "Kulübeye bakınca öndeki oyuncuların azlığı hepimizin gözüne çarpıyor" diye konuştu.

MUTLU GELDİLER MORALSİZ GİTTİLER

Yönetimin transferlerde sessiz kalmasına tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar hazırlık maçlarına gelmedi. Ancak Galatasaraylı futbolseverler, dün sezonun açılış maçında takımlarını yalnız bırakmadı. 40 binden fazla kombineye sahip RAMS Park Stadı, Çorum karşılaşmasında doldu. Aslantepe'de 'Hedef 27' görseli skorborda yansıtıldı. Taraftarlar, Kolombiya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle Sanchez'i tribünlere çağırıp moral verdi. Fakat maç sonundaki sonuç herkesin moralini bozdu.

GÖREV ASEN ALBAYRAK'TA

Süper Lig'in açılış maçına TFF, sürpriz bir kararla VAR'a yabancı isim atarken 4. hakemliğe ise kadın hakem Asen Albayrak üstlendi. 29 yaşındaki Albayrak, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe-Alanya ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçlarını yönetmişti.