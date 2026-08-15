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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Adım adım Trabzon’a

Fırtına, Darwin Nunez’in kiralık transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Oyuncuyla ön protokol yapan bordo-mavililer, işi resmiyete dökmek için Al-Hilal kulübü yetkililerinin evrakları tamamlayıp ıslak imzayı atmasını bekliyor

YUNUS EMRE SEL
Adım adım Trabzon’a
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Trabzonspor, forvet transferini bitirmek üzere!. Al-Hilal'de Benzema'nın gelişi sonrası liste dışı kalan Darwin Nunez'i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp, oyuncuyla ön protokol yaptı. Sürecin tamamlanması için S.Arabistan kulübünün evrakları tamamlayıp ıslak imzaya atması beklenirken Nunez'in süreci büyük bir sabırsızlıkla takip ettiği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke ile de görüşen 27 yaşındaki futbolcunun bir an önce bordo-mavili formayı sırtına geçirmeyi arzuladığı öğrenildi. İş henüz resmiyete dökülmedi ancak Trabzonspor, Nunez'in Türkiye gelişi ile ilgili seyahat ve karşılama organizasyonu için hazırlıklara başladı. Kiralama yoluyla gerçekleşecek transferin, birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
#TRABZON #TRABZONSPOR #DARWİN NUNEZ

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Adım adım Trabzon’a
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