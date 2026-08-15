Anadolu’da imza şov

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor
, Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel'i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; bir süredir Samsunspor Futbol Akademisi bünyesinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki yıldız adayıyla 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı. Konyaspor da Hull City'den milli forvet Enis Destan
'ı renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık kontrat yapıldı. Gaziantep FK ise Galatasaray'da düşünülmeyen Halil Dervişoğlu
'nu 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.