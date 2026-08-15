Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan’a Leao müjdesi
Giriş Tarihi: 15.08.2026

Aslan’a Leao müjdesi

Aslan’a Leao müjdesi
  • ABONE OL
Galatasaray'ın ilgilendiği Rafael Leao transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcu sakatlığı gerekçesiyle, Milan'ın bugün oynayacağı Manchester United maçının kadrosuna alınmadı. Sky Italia'nın haberine göre Milan, Leao için gelen yoğun transfer ilgisinin ardından daha esnek bir tutum almaya başladı. İtalyan ekibinin, tecrübeli kanat oyuncusu için bonservis beklentisini 40-45 milyon Euro seviyesine kadar düşürdüğü aktarıldı. Haberde ayrıca Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Leao'nun satılmasını istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Leao için uzun süredir temaslarını sürdürürken, Portekizli yıldıza sezon başında 10 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunmuştu.

#RAFAEL LEAO #GALATASARAY #MİLAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’a Leao müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA