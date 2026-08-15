Aslan’a Leao müjdesi

Galatasaray
'ın ilgilendiği Rafael Leao
transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcu sakatlığı gerekçesiyle, Milan
'ın bugün oynayacağı Manchester United maçının kadrosuna alınmadı. Sky Italia'nın haberine göre Milan, Leao için gelen yoğun transfer ilgisinin ardından daha esnek bir tutum almaya başladı. İtalyan ekibinin, tecrübeli kanat oyuncusu için bonservis beklentisini 40-45 milyon Euro seviyesine kadar düşürdüğü aktarıldı. Haberde ayrıca Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Leao'nun satılmasını istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Leao için uzun süredir temaslarını sürdürürken, Portekizli yıldıza sezon başında 10 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunmuştu.