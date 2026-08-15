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Giriş Tarihi: 15.08.2026 22:30

Benjamin Bouchouari: Yolumuza devam etmemiz gerekiyor!

Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari, Kasımpaşa maçından sonra konuştu.

Benjamin Bouchouari: Yolumuza devam etmemiz gerekiyor!
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Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Benjamin Bouchouari, "Bizim için zor bir maçtı. Kazanmak için sahaya çıktık. Lige çok iyi ve 3 puanla başlamak istiyorduk ancak bunu başaramadık. Önümüzde çok maç var, sezon uzun. Kazanmak için yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Performansına dair soruya Benjamin Bouchouari, "Geçen sezona sakatlıkla başlamıştım ancak sonrasında yükselen bir performans ortaya koymayı başardım. Bu yıl fiziksel olarak tamamen hazır olduğumu söyleyebilirim. İyi bir sezon öncesi kampı geçirdim. Hocamızın benden beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek ve takıma yardımcı olabileceğim bir sezon geçirmek istiyorum" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR #BENJAMİN BOUCHOUARİ #KASIMPAŞA

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Benjamin Bouchouari: Yolumuza devam etmemiz gerekiyor!
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