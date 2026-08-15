Beşiktaş, Süper Lig’e sahasında iyi başlıyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonuna yarın Eyüpspor ile yapacağı ilk hafta maçıyla start verecek.

Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 34 ilk hafta karşılaşmasının 30'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 43 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.

SON 10 SEZONDA 9 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk maçlarında 9 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip 2016-2017'den 2025-2026'ya dek 10 sezonda sırasıyla Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1), Samsunspor (0-2) ve Eyüpspor'u (2-1) mağlup etti.

Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

EVİNDE GOL SORUNU YAŞAMIYOR

Beşiktaş, geride kalan 68 sezondaki ilk maçlarından 59'unda gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.

"Kara kartal", sahasında oynadığı 34 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

SEZONUN İLK HAFTASINDAKİ MAÇLARI

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun açılış müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Altay-Beşiktaş 1-2 1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1 1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1 1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0 1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0 1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0 1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0 1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0 1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0 1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0 1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0 1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1 1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0 1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0 1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0 1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1 1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1 1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1 1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0 1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0 1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0 1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1 1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1 1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1 1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1 1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0 1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0 1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1 1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2 1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0 1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2 1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0 1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1 1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1 1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1 1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0 1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3 1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1 1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0 1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1 1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1 1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0 2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0 2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2 2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3 2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1 2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1 2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0 2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0 2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3 2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1 2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1 2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1 2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0 2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1 2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5 2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1 2019-2020 Sivasspor-Beşiktaş 3-0 2020-2021 Trabzonspor-Beşiktaş 1-3 2021-2022 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 3-0 2022-2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0 2023-2024 Fatih Karagümrük-Beşiktaş 0-1 2024-2025 Samsunspor-Beşiktaş 0-2 2025-2026 Beşiktaş-Eyüpspor 2-1

Not: Beşiktaş'ın 2025-2026'da Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör