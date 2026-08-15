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Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:29

Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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Beşiktaş'ın evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Robin Braun olacak.

Müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Benjamin Cortus görev alacak.

TRABZONSPOR'A HIRVAT HAKEM

Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac görev yapacak.

Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek. Maçın dördüncü hakemi Mateo Erceg olurken VAR'da Mario Zebec ve AVAR'da Fran Jovic bulunacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FERENCVAROS #UEFA AVRUPA LİGİ #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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