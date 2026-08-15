Beşiktaş’ta Necip Uysal’a veda töreni düzenlenecek!

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 22 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada Necip Uysal'ın Beşiktaş tarihindeki uzun soluklu kariyerine dikkat çekerek deneyimli futbolcuya teşekkür etti. Beşiktaş'ın çocuğu olarak nitelendirilen Uysal'ın, altyapıdan A takıma uzanan kariyerinde 10 kupa kazandığı belirtildi.

Beşiktaş açıklamasında, Uysal'ın kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından biri olduğu ve en uzun süre kaptanlık yapan isim olarak da tarihe geçtiği vurgulandı.