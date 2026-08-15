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Giriş Tarihi: 15.08.2026 19:07

Beşiktaş’ta Necip Uysal’a veda töreni düzenlenecek!

Beşiktaş, futbol kariyerini noktalama kararı alan Necip Uysal’a Eyüpspor maçı öncesi veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Beşiktaş’ta Necip Uysal’a veda töreni düzenlenecek!
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Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 22 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada Necip Uysal'ın Beşiktaş tarihindeki uzun soluklu kariyerine dikkat çekerek deneyimli futbolcuya teşekkür etti. Beşiktaş'ın çocuğu olarak nitelendirilen Uysal'ın, altyapıdan A takıma uzanan kariyerinde 10 kupa kazandığı belirtildi.

Beşiktaş açıklamasında, Uysal'ın kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından biri olduğu ve en uzun süre kaptanlık yapan isim olarak da tarihe geçtiği vurgulandı.

22 yıl önce küçük yaşta Beşiktaş altyapısına adım atan Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında da mücadele etti. Kariyeri boyunca kulübüne bağlılığı ve istikrarıyla öne çıkan Uysal, Beşiktaş taraftarının hafızasında özel bir yere sahip oldu.

Beşiktaş, Necip Uysal için yarın Eyüpspor karşılaşması öncesinde özel bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Necip Uysal'ın veda töreni yarın saat 21.00'de, Beşiktaş'ın sahasında gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulüp, paylaşımını "İyi ki Beşiktaşlısın Necip. İyi ki bizim çocuğumuzsun" mesajıyla tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #EYÜPSPOR #NECİP UYSAL

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Beşiktaş’ta Necip Uysal’a veda töreni düzenlenecek!
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