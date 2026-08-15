CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı! Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'y konuk edecek. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
VAR'da Andrew Donaldson Dallas, AVAR'da ise Bersan Duran görev alacak.
Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Etebo, Oğulcan Ülgün, Ousmane, Traore, Franco, Koita.
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.