Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı! Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 15.08.2026 18:18

CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı! Muhtemel 11’ler
  • ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'y konuk edecek. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

VAR'da Andrew Donaldson Dallas, AVAR'da ise Bersan Duran görev alacak.

Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Etebo, Oğulcan Ülgün, Ousmane, Traore, Franco, Koita.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı! Muhtemel 11'ler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA