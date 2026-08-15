Danois’e göz dikti

Beşiktaş
, orta saha takviyesi için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre
'de forma giyen Kevin Danois'i gündemine aldı. Leandro Trossard'ın da menajeri olan Dirk Hebel, 22 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Siyahbeyazlılar, Rennes ve Lille'in de istediği genç orta sahayı takıma dahil etmeyi hedefliyor. Fransız ekibinin bonservisi için 30 milyon Euro'ya yakın talepte bulunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın transfer için formüller aradığı aktarıldı. Fransa U21 Milli Takımı'nda da oynayan Danois, geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 3 gol, 1 asistle oynamıştı. Genç ismin büyük potansiyel taşıdığı düşünülüyor.