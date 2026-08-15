Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Danois’e göz dikti
Giriş Tarihi: 15.08.2026

Danois’e göz dikti

Danois’e göz dikti
  • ABONE OL
Beşiktaş, orta saha takviyesi için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de forma giyen Kevin Danois'i gündemine aldı. Leandro Trossard'ın da menajeri olan Dirk Hebel, 22 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Siyahbeyazlılar, Rennes ve Lille'in de istediği genç orta sahayı takıma dahil etmeyi hedefliyor. Fransız ekibinin bonservisi için 30 milyon Euro'ya yakın talepte bulunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın transfer için formüller aradığı aktarıldı. Fransa U21 Milli Takımı'nda da oynayan Danois, geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 3 gol, 1 asistle oynamıştı. Genç ismin büyük potansiyel taşıdığı düşünülüyor.
#AUXERRE #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Danois’e göz dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA