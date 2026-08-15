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Giriş Tarihi: 15.08.2026 17:47 Son Güncelleme: 15.08.2026 17:48

Ertuğrul Doğan açıkladı! Trabzonspor kombine hedefine ulaştı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hafta önce hedef olarak belirledikleri 25 bin kombine seviyesine ulaştıklarını açıkladı.

Ertuğrul Doğan açıkladı! Trabzonspor kombine hedefine ulaştı
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kombine satışlarında önemli bir başarıya ulaşıldı. Bordo-mavili kulüp, bir hafta önce belirlediği 25 bin kombine hedefine ulaşmanın gururunu yaşarken, Başkan Ertuğrul Doğan taraftara teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor taraftarının kulübüne olan bağlılığına vurgu yapılarak, "Büyük Trabzonspor Taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, yeni hedefin belirleyicisinin de yine taraftar olacağı belirtilerek, "Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir" mesajı verildi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından kulübe destek veren bordo-mavili taraftarlara minnettarlık ifade edilirken, yeni sezon öncesi uzun bir yolculuğa hazırlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu yolculuktaki en büyük gücümüz yine sizsiniz" denilerek, taraftarın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tribünlerde Trabzonspor'u güçlü şekilde temsil edeceğine olan inanç dile getirildi.

Trabzonspor'un açıklaması, "25.000 kez teşekkürler. Şimdi sıra, bu büyük birlikteliği sahaya taşımakta. Omuz omuza, hep birlikte… Yeni zaferlere" sözleriyle sona erdi.

Bordo-mavili kulüp, böylece bir hafta önce ortaya koyduğu 25 bin kombine hedefini gerçekleştirmiş oldu. Yeni hedefin ise taraftarların ilgisine ve kombine satışlarının seyrine göre şekillenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #ERTUĞRUL DOĞAN

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Ertuğrul Doğan açıkladı! Trabzonspor kombine hedefine ulaştı
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