Ertuğrul Doğan açıkladı! Trabzonspor kombine hedefine ulaştı

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kombine satışlarında önemli bir başarıya ulaşıldı. Bordo-mavili kulüp, bir hafta önce belirlediği 25 bin kombine hedefine ulaşmanın gururunu yaşarken, Başkan Ertuğrul Doğan taraftara teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor taraftarının kulübüne olan bağlılığına vurgu yapılarak, "Büyük Trabzonspor Taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, yeni hedefin belirleyicisinin de yine taraftar olacağı belirtilerek, "Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir" mesajı verildi.