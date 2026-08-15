Fenerbahçe, Azerbaycan’da kardeşlik maçı yapacak!

Kardeşlik maçı için davet Azerbaycan temsilcisi Turan-Tovuz PFK'dan geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da söz konusu davete icabet edileceği yönündeki nezaket cevabını imzalı bir yazıyla Azerbaycan ekibine iletti.

Sarı-lacivertli kulübün daveti kabul etmesiyle birlikte gözler 3 Ekim'de Bakü'de oynanması planlanan karşılaşmaya çevrildi.

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