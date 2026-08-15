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Giriş Tarihi: 15.08.2026 17:55

Fenerbahçe, Azerbaycan’da kardeşlik maçı yapacak!

Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Turan-Tovuz PFK ile kardeşlik maçı için Bakü’de buluşacak. İki takım arasındaki maçın 3 Ekim'de Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanması planlanıyor.

Fenerbahçe, Azerbaycan’da kardeşlik maçı yapacak!
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Fenerbahçe, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Turan-Tovuz PFK'nın daveti üzerine Azerbaycan'da kardeşlik maçına çıkacak.

A Spor'un haberine göre; İki takım, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Bakü'de bulunan Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın, iki kulüp arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanıyor.

Kardeşlik maçı için davet Azerbaycan temsilcisi Turan-Tovuz PFK'dan geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da söz konusu davete icabet edileceği yönündeki nezaket cevabını imzalı bir yazıyla Azerbaycan ekibine iletti.

Sarı-lacivertli kulübün daveti kabul etmesiyle birlikte gözler 3 Ekim'de Bakü'de oynanması planlanan karşılaşmaya çevrildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #AZERBAYCAN

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Fenerbahçe, Azerbaycan’da kardeşlik maçı yapacak!
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