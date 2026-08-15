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Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:10

Fenerbahçe'de Milan Skriniar’dan olay sözler! ‘Utanç verici’

Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, Gençlerbirliği maçından sonra konuştu.

Fenerbahçe’de Milan Skriniar’dan olay sözler! ‘Utanç verici’
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Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi kendimize kaybettik. Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu" dedi.

Acele ettiklerini belirten Milan Skriniar, "Acele ettik yediğimiz 2. golden sonra. İlk 2-3 dakika ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir. İlk yarıda da birazcık daha sabırlı olabilirdik, acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık. Böyle olunca da, acele edince de sonuç bu oluyor" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MİLAN SKRİNİAR #GENÇLERBİRLİĞİ #SÜPER LİG

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Fenerbahçe'de Milan Skriniar’dan olay sözler! ‘Utanç verici’
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