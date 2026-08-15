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Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:09

Galatasaray'da Erzurumspor FK maçı mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında konuk ettiği Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. hafta oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA
Galatasaray’da Erzurumspor FK maçı mesaisi başladı!
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Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da Erzurumspor FK maçı mesaisi başladı.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın geçiş oyunu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Galatasaray'da Erzurumspor FK maçı mesaisi başladı!
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