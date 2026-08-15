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Giriş Tarihi: 16.08.2026 01:45

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına soruşturma başlatıldı

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AA
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği - Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarınca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #FENERBAHÇE

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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına soruşturma başlatıldı
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