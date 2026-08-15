İrfan Can Eğribayat: Maçta çok duygulandım!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe karşısında 2-1 galip gelen Gençlerbirliği'nde İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu.

Duygularını aktaran İrfan Can Eğribayat, "Benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandım. 4 senem geçti Fenerbahçe'de, iki kızım da orada doğdu. Fenerbahçe'de öğrendiğimiz, giydiğin formanın hakkını vermek. Fenerbahçe her zaman kalbimde olsa da Gençlerbirliği sporcusuyum. Evime götürdüğüm ekmek parasını Gençlerbirliği'nden kazanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Önümüzdeki maçlarda da iyi oynamaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Galibiyetle ilgili İrfan Can Eğribayat, "Biz de çok değerli bir 3 puan aldık. Çünkü, lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef transferde geç kaldık ama oyuncular gelecektir. Bugün çok iyi mücadele ettik. Herkes, herkes için koştu. Birisi kademeyi kaçırınca diğeri girdi. Takımımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.