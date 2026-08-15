İrfan Can Eğribayat: Maçta çok duygulandım!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe karşısında 2-1 galip gelen Gençlerbirliği'nde İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu.
Duygularını aktaran İrfan Can Eğribayat, "Benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandım. 4 senem geçti Fenerbahçe'de, iki kızım da orada doğdu. Fenerbahçe'de öğrendiğimiz, giydiğin formanın hakkını vermek. Fenerbahçe her zaman kalbimde olsa da Gençlerbirliği sporcusuyum. Evime götürdüğüm ekmek parasını Gençlerbirliği'nden kazanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Önümüzdeki maçlarda da iyi oynamaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi.
Galibiyetle ilgili İrfan Can Eğribayat, "Biz de çok değerli bir 3 puan aldık. Çünkü, lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef transferde geç kaldık ama oyuncular gelecektir. Bugün çok iyi mücadele ettik. Herkes, herkes için koştu. Birisi kademeyi kaçırınca diğeri girdi. Takımımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Metin Diyadin'e parantez açan İrfan Can Eğribayat, "Metin Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Transferimde çok çok fazla payı var. Bizzat beni 2-3 kere aradı, gelmemi istedi. 'Ben işimi yapmaya devam edeceğim' dedi. Daha önce bazı hatalar yaptım, saha dışıyla çok fazla ilgilendiğim anlar oldu. Saha içinde daha çok kalan bir İrfan olarak iyi bir sezon geçirmek istiyorum" sözlerini dile getirdi.
Taraftara değinen İrfan Can Eğribayat, "Karşınızda büyük takım olunca konsantre olmak çok zor olmuyor. İlk maçımız Konyaspor ile olsa bu kadar konsantre olamayacaktık belki. Fenerbahçe ile oynuyor olmamız, tüm Türkiye'nin maçı izliyor olması, stadyumun dolu olması bir etken konsantre olmak için. Saha içinde kalmaya çalıştım. Odaklandım. Benim için çok iyi gitti. Gençlerbirliği taraftarlarına da teşekkür ediyorum, stadyumu doldurdular. Sadece büyük maçlarda değil tüm maçlarda gelirlerse daha fazla ateşli oluruz, bize itici güç olurlar" açıklamasını yaptı.