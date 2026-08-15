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Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:16

İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet!
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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Gençlerbirliği müsabakası sonrası konuştu.

İsmail Kartal, "Sonuçta bunun aslında konuşacak bir tarafı yok. Bu takım, bu değil" dedi.

Mağlubiyetle ilgili İsmail Kartal, "Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele, oyun ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol yedik. Tamam olabilir. Tekrar ikinci üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı, daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldir, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Taraftardan özür dileyen İsmail Kartal, "Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #GENÇLERBİRLİĞİ #SÜPER LİG

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İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet!
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