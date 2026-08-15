İstanbulspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Ömer Faruk Topçu düdük çaldı. VAR'da ise Özer Özden görev aldı.
İstanbulspor ile Bodrum FK arasındaki karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İstanbulspor'un gollerini 3. dakikada Iliev ile 21. dakikada Yusuf Ali Özer kaydetti. Bodrum FK'da fileleri 77. dakikada Loshaj ve 79. dakikada Ege Bilsel havalandırdı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK ile İstanbulspor puanını 1'e yükseltti.