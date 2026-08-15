‘İstanbul’u destekliyoruz’

Suudi Arabistan
'Genel Eğlence İdaresi' (GEA) Yönetim Kurulu Başkanı Turki Alalshikh, Riyadh Season'ın Türkiye'de düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu. "İstanbul
'da muazzam bir etkinlik düzenleyeceğiz" diyen Alalshikh, "Bu, harika bir ilişkinin sadece başlangıcı. 1,5 ay önce İstanbul'da kardeşim Bilal Erdoğan
ile bir araya geldiğimizde, beraberimizde pek çok sürpriz getireceğimizin sözünü vermiştik. Verdiği tüm destekler ve bu etkinliğin İstanbul'da düzenlenip burada büyük işlere imza atılması yönündeki talimatları için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı iletiyorum. Söz veriyoruz; muazzam bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İnşallah şubat ayında sanatçıların da katılımıyla, sürprizlerle dolu harika bir gecede buluşacağız" ifadesini kullandı. 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı
'nda gerçekleşecek dev organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid Süper Kupa
için kapışacak.