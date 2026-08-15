Kafası karışık!

Transferin suskun takımı Galatasaray'da bomba bir haber gündemi sarstı. Sarıkırmızılı ekibin orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira'nın ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi. Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli, oyuncunun başka bir ülkeye gitmek istediğini öne sürdü. Uruguaylı yıldızın bu kararında, İstanbul'da yaşadığı saldırının etkisi olduğu belirtildi. 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde maruz kaldığı fiziksel saldırının failinin serbest kalması ve şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediği belirtilirken, tecrübeli ismin bu durumdan son derece rahatsız olduğu kaydedildi.

İKİ KORUMA TEKLİF EDİLMİŞTİ

Saldırı sonrası yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu, 30 yaşındaki oyuncuya iki koruma tutmayı teklif etmişlerdi. Haziran ayında tatile çıkan ve kalmaya karar veren Torreira'nın takımdaki yakın arkadaşları Muslera ve İcardi'nin ayrılığına da alışamadığı ve bu nedenle İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemediği ifade edildi. Teknik heyet ve yönetim cephesi, başarılı futbolcu ile özel görüşme yaparak kararından vazgeçirmeye çalışacak.

TORREİRA RAKAMLARDA DÖKÜLDÜ!

Karşılaşmaya 11'de başlayan Lucas Torreira 83'te yerini İlkay'a bıraktı. 75 kez topla buluşan Uruguaylı oyuncu Osimhen'in attığı golde pası verirken savunmada döküldü. Top kapmada sıfır çeken Torrerira, 1 uzaklaştırma yaptı. 4 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Hava topu alamayan tecrübeli yıldızın engellediği şut sayısı da 0 oldu. Torreira mücadeleyi 0 şutla tamamladı.

GÜNAY'DAN KÖTÜ HABER: 1 AY YOK

Çorumspor maçı öncesi dizinden sakatlanan Günay Güvenç'in durumu beklenenden kötü çıktı. 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak tecrübeli kalecinin yokluğunda Jankat Yılmaz ikinci kaleci olacak. 21 yaşındaki Jankat'ın 2027'ye kadar bulunan sözleşmesi uzatılacak ve genç eldivene zam yapılacak.

OSİMHEN SATILIK DEĞİL!

Al-Hilal'in 130 milyon Euro ödemeyi göze aldığı Victor Osimhen için Galatasaray pazarlığa oturmadı ve Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı. Nijeryalı golcüyü satmayı kesinlikle düşünmeyen Başkan Dursun Özbek yakın çevresine, "Kaç para olursa olsun Osimhen'i satmıyorum" dedi. Özbek, mevcut kadroyu koruma kararı alırken Osimhen'e göre sezon planlamasını yaptı. Bu arada yönetim, başarılı forvetin 5 milyon Euro olan imaj hakkı için 3 reklam anlaşması imzaladı. Osimhen'e toplamda ise 21 milyon Euro ödenecek.