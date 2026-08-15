Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Kasımpaşa deplasmanında! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
Giriş Tarihi: 15.08.2026 17:54 Son Güncelleme: 15.08.2026 18:00

KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Kasımpaşa deplasmanında! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadele öncesinde Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde…

KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Kasımpaşa deplasmanında! İşte Fatih Tekke’nin 11’i...
  • ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 1.haftatasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, deplasmandan 3 puanla dönerek lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

11'LER

Kasımpaşa:Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Jessen, Andri, Elson, Diabate, Mortadha, Güven, Benek

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovski, Saviolo, Aral, Metahan, Onuachu.

NOTLAR:

Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah, İstanbul'a gelen kafilede yerini aldı. Mısırlı yıldız, maçın ilerleyen dakikalarında Fatih Tekke'den süre bekleyecek.

Kasımpaşa, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Adrian Benedyczak'ın bonservisi aldı. Öte yandan Güven Yalçın, Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo ve Marcus Rafferty kadroya dahil edildi.

Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ettiği son 12 Süper Lig maçında sadece bir kez galip gelebildi. Lacivert-beyazlıların bu süreçteki tek galibiyeti nisan 2023'te 2-0'lık skorla geldi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRABZONSPOR #SÜPER LİG #GÜRCAN HASOVA #BEN OUANES #MUHAMMED SALAH #KASIMPAŞA #ONANA #RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI #PİNA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Kasımpaşa deplasmanında! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA