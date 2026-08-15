KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Kasımpaşa deplasmanında! İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Trabzonspor, Süper Lig'in 1.haftatasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, deplasmandan 3 puanla dönerek lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

11'LER

Kasımpaşa:Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Jessen, Andri, Elson, Diabate, Mortadha, Güven, Benek

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovski, Saviolo, Aral, Metahan, Onuachu.

NOTLAR:

Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah, İstanbul'a gelen kafilede yerini aldı. Mısırlı yıldız, maçın ilerleyen dakikalarında Fatih Tekke'den süre bekleyecek.

Kasımpaşa, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Adrian Benedyczak'ın bonservisi aldı. Öte yandan Güven Yalçın, Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo ve Marcus Rafferty kadroya dahil edildi.

Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ettiği son 12 Süper Lig maçında sadece bir kez galip gelebildi. Lacivert-beyazlıların bu süreçteki tek galibiyeti nisan 2023'te 2-0'lık skorla geldi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör