Mahmut Uslu: Bu şekilde bu lig devam etmez!

Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de genel sekreter Mahmut Uslu açıklamalarda bulundu.

Bu maçla ilgili erteleme talebinin kabul görmediğini belirten Mahmut Uslu, "Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar" dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Mahmut Uslu, "Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz; bundan sonra en ufak şekilde buna benzer şeyler olursa... 2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

TFF'ye çağrıda bulunan Mahmut Uslu, "VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF Başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. 1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör