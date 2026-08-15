Manisa FK, Vanspor FK karşısında farklı galip!

Manisa FK'nın gollerini 1. dakikada Sylla, 20 ve 51. dakikalarda Anziani ile 25. dakikada Lindseth kaydetti. Vanspor FK'da fileleri 69. dakikada Ozan Can Kökçü havalandırdı.

Manisa FK'da Sylla, 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Vanspor FK'da Ozan Can Kökçü, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 6'ya yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Vanspor FK ise henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör