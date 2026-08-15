Manisa FK, Vanspor FK karşısında farklı galip!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Vanspor FK kozlarını paylaştı. Müsabaka Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Emre Kaan Çalışkan düdük çaldı. VAR'da Bilal Köseoğlu görev aldı.
Manisa FK, Vanspor FK karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Manisa FK'nın gollerini 1. dakikada Sylla, 20 ve 51. dakikalarda Anziani ile 25. dakikada Lindseth kaydetti. Vanspor FK'da fileleri 69. dakikada Ozan Can Kökçü havalandırdı.
Manisa FK'da Sylla, 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Vanspor FK'da Ozan Can Kökçü, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 6'ya yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.
Vanspor FK ise henüz puanla tanışamadı.