Maskeli Kral ipten aldı

OSİMHEN KRİZi ÖNLEDİ

Geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük payı olan Victor Osimhen, yeni sezona da iyi başladı. Maç boyunca çok çabalayan Nijeryalı yıldız, attığı iki golle takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Özellikle ilk golde dar köşeden vuruşuyla herkesi hayran bırakan başarılı forvet, bitiş düdüğünün ardından kendisini çağıran taraftarların yanına gitti. Süper Lig'de süre bulduğu son 13 karşılaşmada da gole katkı sağlayan Osimhen (14 gol & 5 asist), 2014/15'ten bu yana en uzun seriyi yakalayan oyuncu durumunda.

'DEDİKODULAR HEP OLUR...'

Lige 2 puan kaybıyla başladıkları için üzgün olduklarını söyleyen Victor Osimhen, bunu bir uyandırma olarak gördüklerini belirtti. Nijeryalı yıldız, hakkındaki transfer haberleri için ise, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. Takımıma odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" yorumunu yaptı.

DAVİNSON SANCHEZ YAKTI!

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonun ilk maçında formasına kavuştu. Dünya Kupası sonrası fiziksel olarak henüz hazır olmayan deneyimli savunmacı, sezon öncesinde oynanan hiçbir hazırlık maçında görev almamıştı. İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, ilk yarıda kritik müdahalelerde bulundu ancak 61'de yaptığı hatayla takımının ikinci golü yemesine neden oldu. Sanchez, 71. dakikada oyundan alındı.

TRİBÜNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray'ın, Çorum FK maçında 3 dakikada 2 gol yemesinin ardından tribünlerden tepki tezahüratları yükseldi. Transferleri geciktiren yönetimi protesto eden sarı-kırmızılı futbolseverler, uzun süre 'Yönetim istifa' diye bağırdı. Karşılaşmanın devamında ve bitiş düdüğünün ardından da istifa çağrıları sıkça tekrarlandı.

ŞUT ÇOK AMA GALİBİYET YOK

Maçın genelinde üstün oynayan ve birçok fırsatı harcayan Galatasaray, Süper Lig'de 2014- 15'ten bu yana kazanamadığı bir karşılaşmada en fazla şut çeken takım oldu. 38 kez kaleyi yoklayan sarı-kırmızılı ekip, 13 isabet kaydederken iki defa ağları havalandırdı.

UÇAR İLK SÜPER SINAVINI ESKİ TAKIMINA KARŞI VERDİ

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'deki ilk maçında eski takımı Galatasaray'a karşı görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve 2010 yılına kadar Cimbom'un formasını giyen Uçar, teknik direktör olarak ilk Süper Lig sınavında duygusal anlar yaşadı.

36

Galatasaray, Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-2024 sezonunda 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 36 müsabakada 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı.