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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Mert 2 hafta yok!

Mert 2 hafta yok!
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Fenerbahçe, ligde sezonu Ankara'da açıyor. Lukaku, Ake, Muriqi ve Greenwood ile transferde şov yapan sarı-lacivertliler, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Avrupa'da 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kanarya, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor. 2 sene sonra İsmail Kartal ile lige stat verecek Fenerbahçe, 2023-24'te ilk 10 lig maçını kazanmıştı. Kanarya'da kaleci Mert Günok, Ankara'ya götürülmedi. Üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 37 yaşındaki eldivenin yerine Tarık Çetin görev yapacak. En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mert; Gençlerbirliği (lig) dışında Lyon (Avrupa), Konyaspor (lig), deplasmandaki Lyon (Avrupa) ve Samsunspor (lig) maçlarında olmayacak.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Bugün: Gençlerbirliği (D)
18 Ağustos: Olimpik Lyon
22 Ağustos: Konyaspor
26 Ağustos: Olimpik Lyon (D)
30 Ağustos: Samsunspor (D)

3
F.Bahçe ile G.Birliği, Süper Lig'de 3. kez ligin ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

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Mert 2 hafta yok!
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