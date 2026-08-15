Mert 2 hafta yok!

Fenerbahçe, ligde sezonu Ankara'da açıyor. Lukaku, Ake, Muriqi ve Greenwood ile transferde şov yapan sarı-lacivertliler, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Avrupa'da 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kanarya, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor. 2 sene sonra İsmail Kartal ile lige stat verecek Fenerbahçe, 2023-24'te ilk 10 lig maçını kazanmıştı. Kanarya'da kaleci Mert Günok, Ankara'ya götürülmedi. Üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 37 yaşındaki eldivenin yerine Tarık Çetin görev yapacak. En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mert; Gençlerbirliği (lig) dışında Lyon (Avrupa), Konyaspor (lig), deplasmandaki Lyon (Avrupa) ve Samsunspor (lig) maçlarında olmayacak.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Bugün: Gençlerbirliği (D)

18 Ağustos: Olimpik Lyon

22 Ağustos: Konyaspor

26 Ağustos: Olimpik Lyon (D)

30 Ağustos: Samsunspor (D)

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F.Bahçe ile G.Birliği, Süper Lig'de 3. kez ligin ilk haftasında karşı karşıya gelecek.