Metehan Mimaroğlu: Önlem almamız gerekiyor!

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Metehan Mimaroğlu, "İki takımı da kutluyorum. Ligin ilk maçları her zaman çok zor oluyor, bugün de bizim için öyle oldu. İkinci yarıda kazanma fırsatını çok yakaladık ancak golle sonuçlandıramadık. Hazırlık maçları dahil yediğimiz gollerin hemen hemen tamamı duran toplardan geldi. Bugün de penaltıdan gol yedik. Bunun üzerine önlem almamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hafta galibiyetle yolumuza devam ederiz" dedi.

Yaptığı asistle ilgili Metehan Mimaroğlu, "Maçtan önce soyunma odasında da söyledim, Paul'un orada bulunmasını hep istiyorum. Hocamız da bunu söylüyor. Paul ceza sahasının içerisinde olduğu sürece bizim için büyük avantaj. Etrafında konumlanan diğer oyuncular da skor katkısı verebiliyor. Savic de çok iyi konumlandı. Ben topu ceza sahasına göndermek istedim. Orada kiminle buluştuğunun önemi yoktu. Antrenmanlardan sonra da bunun üzerine çalışıyoruz. İnşallah sezon boyunca gol katkılarımız devam eder" sözlerini dile getirdi.

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