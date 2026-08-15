Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mirel Radoi: İlk yarı çok yavaş oynadık!
Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:45

Mirel Radoi: İlk yarı çok yavaş oynadık!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Alanyaspor maçından sonra konuştu.

AA
Mirel Radoi: İlk yarı çok yavaş oynadık!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, kazanmayı bekledikleri bir karşılaşma olduğunu ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, Alanyaspor'a karşı takımının üç yıldır galibiyet alamadığını, bugün kazanmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Rakip kaleye 13-14 kere gidip pozisyon ürettiklerini vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:

"Sonucun beni mutlu ettiğini söyleyebilirim ama ofansif anlamda birçok şeyi geliştirebiliriz. En büyük problemlerimizden birisi ilk yarı çok yavaş oynadık tempo çok yavaştı, zamanlama olarak kendimizi ayarlayamadık. Alanya defansına pozisyon alabilmeleri için zaman tanımış olduk. En büyük problemlerimizden birisi de final paslarını başaramadık, final paslarını iyi ayarlayamadık. Belki 5 kere kaleciyle karşı karşıya kalabilirdik ama oyuncularım final paslarında kendi arasında senkronize olamadı."

Radoi, bu maçta yapılan hatalardan ders çıkarıp gelecek maça buna göre hazırlanacaklarını belirtti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #ALANYASPOR #MİREL RADOİ #TRENDYOL SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mirel Radoi: İlk yarı çok yavaş oynadık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA