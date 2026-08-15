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Giriş Tarihi: 15.08.2026 22:16

Noah Saviolo: Karışık duygularla dolu bir maç oldu!

Trabzonspor’un yeni transferi Noah Saviolo, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Noah Saviolo: Karışık duygularla dolu bir maç oldu!
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Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili takımın golünü yeni transfer Noah Saviolo kaydetti.

Noah Saviolo, Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan maçın ardından konuştu.

Noah Saviolo müsabakaya dair şu sözleri dile getirdi:

"Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Gol attığım için mutluyum ancak kazanamadığımız için de üzgünüm. Karışık duygularla dolu bir maç oldu. Artık önümüzde yapacağımız tek şey bir sonraki maça odaklanmak. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #NOAH SAVİOLO #KASIMPAŞA #SÜPER LİG

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Noah Saviolo: Karışık duygularla dolu bir maç oldu!
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