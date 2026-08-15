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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Okan Buruk: Transferler bu hafta bitecek...

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk: Transferler bu hafta bitecek...
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli iki puan kaybettiklerini söyledi. Çok gol kaçırdıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Alışık olmadığımız bir durum. Kendi sahamızda kazanmaya alışığız. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmalıyız. Bizim en büyük başarımız birlikte olduğumuzda hep güçlü olduk. Bunu artırmamız gerekiyor. Tabii ki bu transferlerle de artmalı. 10 numara, bir forvet, bir kanat oyuncusunu acil şekilde almalıyız. İnşallah bu hafta transferler yapılacak. Daha iyi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak. Herkes Galatasaray'ın bu durumlardan nasıl çıktığını iyi biliyor. Bunu tekrar göstereceğiz" şeklinde konuştu.

#GALATASARAY #OKAN BURUK

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Okan Buruk: Transferler bu hafta bitecek...
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