Rizespor, Konyaspor deplasmanında 90+7’de galip geldi!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Cihan Aydın düdük çaldı. VAR'da Davut Çelik görev aldı.
Rizespor, Konyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla galip geldi.
Rizespor'un ve maçın tek golünü 90+7. dakikada penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor sezona 3 puanla başladı.
Konyaspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahası önünde indirdiği topla buluşan Gonçalves'in bekletmeden sert şutunda top, kaleci Fofana'dan döndü.
10. dakikada topla ceza sahasına giren Mebude'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle çıkardı.
28. dakikada ceza saha içinde Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda top yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.