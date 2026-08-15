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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Sağ kanada Lukebakio

Sağ kanada Lukebakio
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Santrfor rotasyonunu Dusan Vlahovic ile tamamlayan Beşiktaş, sağ kanat için iki ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların bu bölge için bir numaralı adayı Benfica forması giyen Dodi Lukebakio idi. Kulüp yetkilileri, Trossard'ın Milli Takım'dan arkadaşı olan Lukebakio ve Portekiz ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Fakat oyuncu takımından ayrılmayacağını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Sürekli kulüpten ayrılacağım ya da teknik direktörün beni düşünmediği yönünde haberler çıkıyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Benfica'da kalmak istiyorum ve kalacağım. Söylenenlere kulak asmıyorum. Tamamen takımıma ve önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım'' dedi. Bu haber üzerine Beşiktaş, "Club Brugge'den Carlos Forbs'u listesine dahil etti. 22 yaşındaki Portekizli yetenek için harekete geçilecek.

#BEŞİKTAŞ #BENFİCA #PORTEKİZ

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Sağ kanada Lukebakio
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