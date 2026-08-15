Sakat değilim %100 hazırım

Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Takımda olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok uzun süredir Fenerbahçe'de forma giymeyi istiyordum. Yaklaşık 1 aydır bunu bekliyordum. Bu harika ülkede yaşayacak ve F.Bahçe'de olmak büyük keyif... Futbolumuzla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün arzusunu görebiliyorum" dedi.

TÜM KUPALARI İSTİYORUM

F.Bahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Lukaku'nun hazır hale gelmesi için 4-6 haftalık sürece ihtiyacı olduğunu söylese de Belçikalı yıldız, "Yüzde 100 hazır hissediyorum. Dün (önceki gün) takımla çalıştım. 5-6 günlük programım var, gelecek hafta oynamak istiyorum. 4-6 hafta uzun, ben sakat değilim! Fit durumdayım. Tüm kupalara talibiz. Yakın zamanda Türkçe konuşmak istiyorum. Kaybetmeyi sevmem! F.Bahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

İSMAİL KARTAL ÇOK DÜRÜST

"İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Benden beklentilerini anlattı. Bu dürüstlük benim için önemli. Ne istediğini net anlattı ve ben de anladım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok büyük bir kulüpteyiz, beklentilerin yüksek olması normal. Bütün kulvarlarda en iyisini ortaya koymalıyız. Ligin yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz."

BABAM SON GOLÜNÜ F.BAHÇE'YE ATMIŞTI

"Arkadaşlarımın %50'si Türk! Böyle bakınca, buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken buradaydım. Kardeşim burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı, F.Bahçe'ye karşı atmıştı... Skriniar ile gelmeden görüştüm. Guendouzi ile sonra görüştük. Ake, Kante ile konuştuk. Raul Meireles, takımın büyüklüğünden bahsetti. Aynı WhatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor."

'TÜRKİYE İKİNCİ EVİM'

Babası Roger Lukaku'nun 1997-98 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiğinden bahseden F.Bahçe'nin yeni golcüsü Lukaku, "Türkiye benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da burada oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var" şeklinde konuştu.

'TRANSFERİ KAPATTIK'

Lukaku'nun fedakârlık gösterdiğini dile getiren Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, "Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor. Dünya starlarını Fenerbahçe'ye kazandıran başkanımıza Lukaku için de teşekkür ediyorum. Transfere son noktamızı koymuş bulunuyoruz. Gerekirse U23'ten de takviye yapabiliriz. 2-3 kere kontrol yaptırmadan bir oyuncunun transferini yapmam. Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasında Türkiye'ye geldiği gece tekrar kontrollerden geçirilmiş ve sapasağlam. Tabii ki her futbolcunun sakatlanma riski vardır. Lukaku'nun da her futbolcu kadardır. Spekülasyonlara da son vermek istiyorum" yorumunda bulundu.